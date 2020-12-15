ОТКРЫТ ПОСТ ГАИ «ХОЛОДНАЯ РЕЧКА»

Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. После реконструкции и технического оснащения открылся один из ключевых стационарных постов ГАИ на республиканской трассе Псоу-Ингур «Холодная речка».

По информации заместителя министра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа, пост ДПС ОГАИ УВД по Гагрскому району «Холодная речка» открыт с целью предотвращения ввоза на территорию республики контрабандной продукции, а также незаконного ввоза оборудования для майнинга криптовалют.