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Абхазия Информ

ОТКРЫТ ПОСТ ГАИ «ХОЛОДНАЯ РЕЧКА»

Новости Вторник, 15 декабря 2020 17:14
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ОТКРЫТ ПОСТ ГАИ «ХОЛОДНАЯ РЕЧКА»

Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. После реконструкции и технического оснащения открылся один из ключевых стационарных постов ГАИ на республиканской трассе Псоу-Ингур «Холодная речка».

По информации заместителя министра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа, пост ДПС ОГАИ УВД по Гагрскому району «Холодная речка» открыт с целью предотвращения ввоза на территорию республики контрабандной продукции, а также незаконного ввоза оборудования для майнинга криптовалют.

На данном посту в круглосуточном режиме будут нести службу сотрудники МВД совместно с представителями службы Госбезопасности.

Функционирование поста «Холодная речка» не создаст дополнительных трудностей для движения транспортных средств.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 15 декабря 2020 17:25

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