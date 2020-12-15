ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

В результате проведения таможенного досмотра в салоне автотранспортного средства был обнаружен аппарат для извлечения криптовалюты, а также незадекларированные комплектующие к компьютерной технике в количестве 95 единиц.

Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста «Псоу» Государственного таможенного комитета Республики Абхазия совместно с оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Республики Абхазия было досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации.

Там же было досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате проведения таможенного досмотра в грузовом отделении автотранспортного средства были обнаружены аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 6 единиц.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.