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Абхазия Информ

ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Вторник, 15 декабря 2020 19:59
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ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста «Псоу» Государственного таможенного комитета Республики Абхазия совместно с оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Республики Абхазия было досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации.

В результате проведения таможенного досмотра в салоне автотранспортного средства был обнаружен аппарат для извлечения криптовалюты, а также незадекларированные комплектующие к компьютерной технике в количестве 95 единиц.

Там же было досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате проведения таможенного досмотра в грузовом отделении автотранспортного средства были обнаружены аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 6 единиц. 

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Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 15 декабря 2020 20:02

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