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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ – ПИК «МАНДАРИНОВОГО СЕЗОНА»

Новости Вторник, 15 декабря 2020 20:04
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ – ПИК «МАНДАРИНОВОГО СЕЗОНА»

Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. Середина декабря традиционно является периодом пиковых нагрузок ввоза цитрусовых из Республики Абхазия в Россию. В этом году  из-за рекордного урожая наблюдается резкий рост товаропотока. Так, на сегодняшний день из Абхазии импортировано 24 тыс. 800 тонн плодов, что уже превышает показатели всего агросезона прошлого года (октябрь-февраль) более чем в 2 раза (в 2019 г. ввезено   12 тысяч тонн цитрусовых).

В сутки таможенный контроль проходят до 700 грузовых автомобилей из Республики Абхазия. Нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер превышена в несколько раз. Пункт пропуска работает круглосуточно, в усиленном режиме. На въезд и выезд работают все 24 полосы движения. В целях увеличения пропускной способности пунтка пропуска в связи с растущим потоком транспорта используется реверсивное движение для проезда грузового транспорта.  

Предприниматели везут цитрусовые как в центральные, так и другие регионы России. Кроме коммерческих партий, мандарины ввозят и небольшими партиями в личных целях. Напомним, что ограничение по ввозу в страны ЕАЭС физическими лицами товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составляет сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 кг (в случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы). При ввозе цитрусовых до 25 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата. Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. При ввозе цитрусовых до 5 кг никаких документов не требуется.

Некоторые недобросовестные граждане пытаются провезти сельхозпродукцию с нарушением таможенного законодательства. В основном пресекаются попытки ввоза цитрусовых сверх нормы, без документов, а также пытаются спрятать в мандаринах сигареты или алкоголь. С начала «мандаринового сезона» таможенниками возбуждено почти 200 дел об административных правонарушениях, пресечен незаконный ввоз более 5000 кг цитрусовых.

Всего в этом году ожидается рекордный ввоз до 50 тысяч тонн цитрусовых из Абхазии, которые станут традиционным украшением любого праздничного стола на Новый год.  

Об этом сообщает сайт сочинской таможни.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 15 декабря 2020 20:06

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