ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 7500 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 595 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек, у 95 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двух пациентов тяжёлое, в Очамчырской ЦРБ – 26 пациентов, в Гагрской – 31.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7409 человек. 100 летальных случаев. Выздоровели 5387 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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