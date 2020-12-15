ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 7500 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 595 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек, у 95 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести.