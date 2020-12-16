АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита президента Абхазии Аслана Бжания в Москву состоялась встреча главы государства с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.
В ней приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хотуов.
В ходе встречи обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства.
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