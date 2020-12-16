АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита президента Абхазии Аслана Бжания в Москву состоялась встреча главы государства с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

В ней приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хотуов.

В ходе встречи обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства.