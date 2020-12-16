САИД КУР-ИПА: ВКЛЮЧЕННЫЙ ДНЕМ ФОНАРЬ В ГОРОДЕ – К РЕМОНТУ

«Если то там, то здесь фонари в городе горят в дневное время, это не значит, что их забывают выключить. Когда идут ремонтные работы, мы вынуждены эти участки включать. Большой объем работ проводится без подачи электричества, и тогда, конечно, это остается вне поля зрения горожан. Стараемся этого избегать, но есть ситуации, при которых надо включить линию и днем. Например, когда проблема в кабеле и необходимо в цепочке отследить повреждение», – сказал Саид Кур-ипа.

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. В дневное время фонари в городе включаются в случае необходимости, когда ведутся ремонтные работы. Об этом рассказал директор МУП «Благоустройство» Администрации г. Сухум Саид Кур-ипа.

Он уточнил, что в настоящее время в парке Шинкуба и на прилегающей Набережной проводятся ремонтные работы.

«Устраняются повреждения в нескольких столбах, часть из них в парке, несколько столбов на набережной – они взаимосвязаны. Идут работы, чтобы устранить причину неполадок», – отметил Кур-ипа.

По его словам, фонари в центральной части города оснащены фотоэлементами – автоматическими переключателями.

«Свет в фонарях включаются и выключаются без участия человека. Практически на всех улицах на каждом фонаре стоят фотоэлементы, которые реагируют на дневной свет, и электричество в светлое время суток выключается автоматически. Дежурный сотрудник объезжает город и следит, чтобы днем не горел свет, если где-то не сработала автоматическая система», – сказал Саид Кур-ипа.

Он заметил, что дежурный сотрудник МУП «Благоустройство» и в вечернее время выезжает мониторить освещение на улицах столицы.

«Если выявляются какие-то повреждения, дежурный фиксирует, сообщает об этом, чтобы потом мы занялись решением проблемы – заменили светильники, столбы или еще что-то», – сказал Кур-ипа.

После подобного мониторинга во многих местах выявлены перегоревшие фонари. До нового года завершат работы по замене шести металлических опор уличного освещения вдоль проспекта Леона.

«Пять столбов уже установили. Чтобы не причинять неудобства пешеходам и водителям транспортных средств, стараемся в выходные дни проводить работы, когда меньше загружена трасса. Еще 11 светильников надо докупить и развесить по проспекту Леона, до нового года успеем», – заверил директор МУП.

По его словам, организация будет постепенно обновлять уличное освещение Сухума.

«Много надо делать по городу. Сейчас проспект Леона восстанавливаем, но будем и дальше заменять фонари. Мы мониторим улицы и знаем, где нужно заменить, но все сразу сделать не получается. Постепенно необходимые восстановительные работы по городу проведем», – подчеркнул Кур-ипа.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.