МАЙНИНГ-УСТАНОВКИ НАРУШИТЕЛЕЙ БУДУТ ДЕМОНТИРОВАТЬСЯ
Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. В результате проведения контрольно-оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД установлено, что ранее отключЕнная от энергосети майнинг-ферма с установками для извлечения криптовалют в количестве 1100 единиц, расположенная в с. 1-й Гал Ткуарчалского района, вновь осуществляет нелегальную деятельность.
4 декабря текущего года в ходе проведения рейдовых мероприятий данный объект был обесточен, энергосистемы отключены и соответствующим образом опечатаны.
Тем не менее, при повторной проверке установлено, что, наложенные сотрудниками МВД печати вскрыты, устройства вновь подключены к электросетям и в целом объект функционирует в нарушении постановления правительства «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют».
14 декабря сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД произведен демонтаж оборудования для извлечения криптовалют, установленного на территории данного предприятия и последующее его изъятие. Подобные нарушения будут пресекаться и впредь.
МВД Абхазии проводит широкий мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют.
При отключении действующих установок, а так же объектов, ранее осуществлявщих деятельность по добыче криптовалют, составляются соответствующие акты, и в дальнейшем проводится контроль.
Об этом сообщает сайт МВД РА.
Последнее от Super User
- МАДИНА ДАСАНИЯ: ЗДЕСЬ АДСКИЙ ТРУД И МЫ НЕ ОТДЫХАЕМ
- САИД КУР-ИПА: ВКЛЮЧЕННЫЙ ДНЕМ ФОНАРЬ В ГОРОДЕ – К РЕМОНТУ
- АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 7500 ЧЕЛОВЕК
- АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В МОСКВЕ