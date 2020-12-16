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Абхазия Информ

МАЙНИНГ-УСТАНОВКИ НАРУШИТЕЛЕЙ БУДУТ ДЕМОНТИРОВАТЬСЯ

Новости Среда, 16 декабря 2020 11:56
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МАЙНИНГ-УСТАНОВКИ НАРУШИТЕЛЕЙ БУДУТ ДЕМОНТИРОВАТЬСЯ

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. В результате проведения контрольно-оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД установлено, что ранее отключЕнная от энергосети майнинг-ферма с установками для извлечения криптовалют в количестве 1100 единиц, расположенная в с. 1-й Гал Ткуарчалского района, вновь осуществляет нелегальную деятельность.

4 декабря текущего года в ходе проведения рейдовых мероприятий данный объект был обесточен, энергосистемы отключены и соответствующим образом опечатаны.

Тем не менее, при повторной проверке установлено, что, наложенные сотрудниками МВД печати вскрыты, устройства вновь подключены к электросетям и в целом объект функционирует в нарушении постановления правительства «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют».

14 декабря сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД произведен демонтаж оборудования для извлечения криптовалют, установленного на территории данного предприятия и последующее его изъятие. Подобные нарушения будут пресекаться и впредь.

МВД Абхазии проводит широкий мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют.

При отключении действующих установок, а так же объектов, ранее осуществлявщих деятельность по добыче криптовалют, составляются соответствующие акты, и в дальнейшем проводится контроль.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 16 декабря 2020 11:58

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