МАДИНА ДАСАНИЯ: ЗДЕСЬ АДСКИЙ ТРУД И МЫ НЕ ОТДЫХАЕМ

На 15 декабря в госпитале находится 108 человек, 95 с коронавирусной инфекцией, в тяжелом состоянии 29 человек. 17 человек в реанимации.

«В данный момент увеличилось количество летальных исходов, потому что это в основном возрастные пациенты, у которых есть свои хроническая сопутствующая патология и при присоединении коронавирусной инфекции, утяжеляется состояние их здоровья», – сказала Абхазскому ТВ зам.главврача Гудаутского ковид-госпиталя Ангелина Отырба.

Несмотря на то, что ковид госпиталь обеспечен необходимыми препаратами, есть сложности с медикаментами.

«Если учесть, что эпидемия коснулась не только Абхазию, но РФ, мы получаем медикаменты, но есть трудности при закупе, доставке медикаментов в Абхазию. Это касается не только нашей больницы. При этом государство старается нас всем обеспечить, по крайней мере тяжелым больным, мы стараемся все давать вовремя. К сожалению, учитывая ту нагрузку, которую получает и больница, и государство, обеспечить их лекарствами, которые они постоянно получали дома, очень трудно. Родственники больных пациентов покупают лекарства, которые пациенты принимали к сопутствующей патологии. В данный момент у нас возникают проблемы с медикам и лечение дорогое, о чем говорили с самого начала. Мы просили людей быть внимательнее к своему здоровью, здоровью окружающих, что медикаменты очень дорогие, в аптеках их не достанешь. И учитывая, это многие стремятся лечь в наш госпиталь, кроме проблемы медикаментозного лечения, есть проблемы с персоналом», – подчеркнула Отырба.

В госпитале существует нехватка медиков, медсестер, санитарок.

С 12 декабря в помощь абхазским медикам приехала бригада врачей из Башкирского государственного университета. Они уже работают в «красной зоне» помогают медикам в лечении тяжелобольных пациентов.

Большое количество медиков болеет, проблема с реаниматологами и анестезиологами, не хватает терапевтов, реанимационных медсестер.

«Да люди возмущаются, что нет ухода, нет уборки, некому делать. Реально некому делать. Учитывая то, что есть «ковидная доплата», есть материальная помощь от абхазской диаспоры, но люди поработав в госпитале и сами заболев, в условиях загруженности (рост числа больных) не хотят идти работать в ковидгоспиталь», – подчеркнула Ангелина Отыба.

Три медсестры, присланные из РБ, заступившие на дежурство, являются медсестрами общего профиля. Они вынуждены на ходу адаптироваться к условиям работы в реанимации, где находится до 17 человек.

«Жизнь каждого пациента для нас очень важна, но мы не боги», – сказал врач Реналь Кобалия:, сопровождавший по «красной зоне» ковидгоспиталя журналистов АГТРК.

Он показал закрытые боксы в которых находятся пациенты, рассказал о сложной, утомительной работе врачебных бригад, медсестер. Сам Реналь Кобалия находится в гудаутском ковидгоспитале на протяжении полугода.

«Проблема в том, что работают медсестры без реанимационного образования. Они стараются на ходу получают навыки реанимации . Они тоже пытаются и стараются хорошо справиться с ситуацией. Больных кормят в день три раза. Еду приносят, медсестры кормят. Больные в легкой степени и средней легкой степени сами питаются», – говорит Кобалия.

Медики просят соблюдать элементарные нормы безопасности, чтобы не пополнить списки заболевших коронавирусом.

«Здесь адский труд. Мы хотим, чтобы люди понимали, что здесь мы не на курорте. Мы не отдыхаем. Некоторые иногда говорят: «что вы там в Гудауте?! Вы же там большие деньги получаете!» Дело совершенно не в этом! Здесь люди задыхаются. К великому сожалению, есть у многих понимание – это у тех, кто столкнулся с этой проблемой. У многих этого понимания нет. Они считают, что это обычный банальный грипп. Это не банальный грипп! Может быть кто-то его легко перенесет, бессимптомно, но мы должны понимать, что у нас есть старшее поколение, что эту заразу можем домой принести! Никто не соблюдает дистанцию, люди расслабились, в апацхах проводят многолюдные застолья, молодые женятся. Понятно, жизнь продолжается, но может надо как-то воздерживаться, соблюдать хоть какие-то правила во имя своего здоровья и здоровья своих близких!», – подчеркнула врач-анестезиолог Мадина Дасания.

Врачи вновь призывают жителей Абхазии не игнорировать правила эпидемиологической обстановки, нарушение которых может привести к массовому поступлению заболевших в больницы в условиях нехватки медперсонала.