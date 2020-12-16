ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕДОПУСТИМО И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НОВЫМ ВСПЫШКАМ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Минздраве Абхазии под председательством министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, состоялось заседание Оперативного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции.

По данным на 14 декабря на стационарном лечении находятся 246 пациентов с коронавирусной инфекцией, состояние здоровья 43 пациентов тяжелое.

Главный государственный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что лаборатория СЭС работает в полную мощность, проводя в сутки более 500 исследований. В инфекционной больнице Сухума, где производится забор биоматериала снова появились очереди.

По словам Людмилы Скорик, это связано с тем, что сдать тест на коронавирусную инфекцию в больницу приходят не только люди, которым это тестирование назначено по медицинским показаниям, но и желающие лишний раз убедиться в том, что новая вирусная инфекция обошла их стороной. При этом выясняется, что есть лица, которые без оснований в месяц по несколько раз сдают тест на коронавирус.

«В эпицентре заболевания в большей степени находятся граждане старше 60 лет, и именно им нужно в первую очередь сдавать тест на коронавирус», – напомнила главный государственный санитарный врач.

Руководитель РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба проинформировал членов Оперативного штаба о ситуации с обеспечением лечебных учреждений медикаментами, расходными материалами и реактивами. Он также отчитался о проделанной работе в части исполнения подписанных договоров на поставку дополнительных партий защитных средств, медикаментов и диагностического оборудования. Это касается не только ковидных медучреждений, но и лечебных заведений, оказывающих экстренную помощь в период новогодних праздников.

Члены Операштаба доложили министру, что медучреждения в которых проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией не испытывают дефицита в лекарственных препаратах.

На заседании также обсудили тему предстоящих новогодних праздников. По имеющейся у Оперштаба информации в некоторых объектах общественного питания уже забронированы места для проведения корпоративных и иных праздничных массовых мероприятий, что идет в разрез с установленными в республике ограничительными мерами. В соответствии с Распоряжением Президента «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» проведение подобных мероприятий недопустимо и может привести к новым вспышкам заболевания.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в очередной раз призывает население страны быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать все ограничительные меры, не посещать массовые мероприятии, и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Всем также следует соблюдать простые правила, которые помогут снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.