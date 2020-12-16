ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. Примерно в 22.30 час. 15 декабря в Сухуме по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА, задержан житель столицы Харазия Адгур Рафетович, 1959 г.р..
Как ранее сообщалось, преступление имело место в 10.20 час. 14 декабря текущего года по ул. Акиртава в г. Сухум, когда неустановленное на тот момент следствием лицо, вооружённое незаконно приобретенным, хранимым и носимым огнестрельным оружием, подошло к припаркованному а/м "Nissan Patrol" под управлением жителя г. Сухум Шакрыл А. С. И, имея прямой умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью совершило несколько выстрелов в последнего. В результате чего, гражданин Шакрыл был доставлен в ГУ МЗ РА "Республиканская больница" с диагнозом - огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей.
Расследование уголовного дела, возбуждённого по данному факту по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА, расследует следственный отдел УВД по г. Сухум.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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