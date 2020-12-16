 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Новости Среда, 16 декабря 2020 19:50
Оцените материал
(0 голосов)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. Примерно в 22.30 час. 15 декабря в Сухуме по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА, задержан житель столицы Харазия Адгур Рафетович, 1959 г.р..

Как ранее сообщалось, преступление имело место в 10.20 час. 14 декабря текущего года по ул. Акиртава в г. Сухум, когда неустановленное на тот момент следствием лицо, вооружённое незаконно приобретенным, хранимым и носимым огнестрельным оружием, подошло к припаркованному а/м "Nissan Patrol" под управлением жителя г. Сухум Шакрыл А. С. И, имея прямой умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью совершило несколько выстрелов  в последнего.  В результате чего,  гражданин Шакрыл был доставлен в ГУ МЗ РА "Республиканская больница" с диагнозом - огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей. 

Расследование уголовного дела, возбуждённого по данному факту по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА, расследует следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 16 декабря 2020 19:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕДОПУСТИМО И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НОВЫМ ВСПЫШКАМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКС-СОТРУДНИКИ МИНЭКОНОМИКИ: КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОРОЖИТ СВОИМ ИМЕНЕМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.