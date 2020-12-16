ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Как ранее сообщалось, преступление имело место в 10.20 час. 14 декабря текущего года по ул. Акиртава в г. Сухум, когда неустановленное на тот момент следствием лицо, вооружённое незаконно приобретенным, хранимым и носимым огнестрельным оружием, подошло к припаркованному а/м "Nissan Patrol" под управлением жителя г. Сухум Шакрыл А. С. И, имея прямой умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью совершило несколько выстрелов в последнего. В результате чего, гражданин Шакрыл был доставлен в ГУ МЗ РА "Республиканская больница" с диагнозом - огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей.



Расследование уголовного дела, возбуждённого по данному факту по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА, расследует следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.