ЭКС-СОТРУДНИКИ МИНЭКОНОМИКИ: КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОРОЖИТ СВОИМ ИМЕНЕМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ

На протяжении периода исполнения Адгуром Амирановичем Ардзинба полномочий министра экономики РА каждый из нас трудился под его руководством, в том числе бок о бок с действующим сотрудниками министерства, коих в коллективе министерства и сегодня подавляющее большинство.

Мы лучше кого-либо другого знаем, как строилась работа в министерстве, какие были инициативы, принципы и подходы к работе в этот период, так как являемся непосредственными участниками событий. Каждый из нас в период своей работы в большей или меньшей степени участвовал во всех ключевых проектах и инициативах министерства. У нас была такая возможность, потому что Адгур Ардзинба всегда проявлял беспрецедентную открытость в рабочих вопросах и поощрял командную работу.

В этой связи, при всем уважении к действующему министру Кристине Константиновне Озган, считаем сделанные ею критические выводы и замечания в адрес Адгура Ардзинба как руководителя министерства – несправедливыми и необоснованными. Инициативы министерства не ограничивались двумя программами и участием в различных форумах, как заявлено в интервью, разумеется, их намного больше, в том числе и в сфере энергетики. Большая часть инициатив и проектов, подготовленных министерством, подробно изложены в отчетах о проделанной работе, с которыми любой желающий может ознакомиться и сделать собственные выводы. Отчеты доступны на сайте министерства, ниже представлены соответствующие ссылки.

http://mineconom-ra.org/ru/news/450/

http://mineconom-ra.org/ru/news/673/

http://mineconom-ra.org/ru/news/952/

Эти документы говорят сами за себя и, на наш взгляд, не нуждаются в дополнительных комментариях.

В части реализации проекта по созданию национальной криптовалюты. Данная тема с самого начала своего существования обросла мифами и слухами, не имеющими никакого отношения к реальности, что в том числе нашло отражение в интервью Кристины Озган. Как нам известно, в распоряжении Адруга Ардзинба есть копия подробного отчета по данному проекту, где изложена вся информация о его сути, целях, проделанной работе и результатах, который был направлен действующему на тот момент президенту Республики Абхазия Раулю Джумковичу Хаджимба.

Мы призываем Адгура Амирановича опубликовать данный отчет и ознакомить с ним общественность с тем, чтобы положить конец нелепым домыслам и слухам.

Каждый из нас дорожит своим именем и своей репутацией и каждый из нас готов, в случае необходимости, дать комментарии по своему фронту работы в период исполнения служебных обязанностей. Мы не занимаемся политикой и настоящий комментарий не может и не должен расцениваться как политическое заявление, а представляет собой наше мнение о сложившейся ситуации как непосредственных участников этих событий, которые хотят донести до общественности всю полноту информации.

В заключение хотим также призвать все стороны сохранять уважение друг к другу и проявлять конструктивизм в решении важнейших задач в социально-экономическом развитии нашей страны в столь непростое время.

Экс-заместитель министра экономики РА (2016-2019) Б.Д. Тарба

Экс-заместитель министра экономики РА (2017-2020) З.А. Гулиа

Экс-заместитель министра экономики РА, руководитель Государственного инвестиционного агентства (2019-2020) С.Р. Гулария

Экс-советник министра экономики РА (2017-2019) И.Т. Лакрба

Экс-руководитель Государственного инвестиционного агентства (2015-2017) А.Г. Тания

Экс-заместитель руководителя Государственного инвестиционного агентства (2017-2019) С.З Агрба»