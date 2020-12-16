 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНЮСТЕ РА НАЧАЛИ ОЦИФРОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ

Новости Среда, 16 декабря 2020 20:11
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНЮСТЕ РА НАЧАЛИ ОЦИФРОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с министром юстиции Анри Барциц.

На встрече обсуждались вопросы создания и внедрения Минюстом современных электронно-цифровых технологий ведомственного администрирования. Речь шла в первую очередь о переводе Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с бумажных носителей на электронные.

Согласно сообщению Анри Барциц, прозвучавшему в ходе встречи, ведомством уже проведена большая часть работы по оцифровке такого реестра и первичных данных пакета документов каждого индивидуального предпринимателя и юридического лица.

«В соответствии со ст. 4 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрация должна осуществляться в бумажном и электронном виде, на двух видах носителей. За короткий срок сотрудникам ведомства удалось осуществить оцифровку всего реестра индивидуальных предпринимателей (24 646) и части реестра юридических лиц (около 2000 из 6962)», – добавил Барциц.

Завершение работ по внедрению системы учета вышеуказанных реестров в электронно-цифровом формате планируется в первом квартале нового года. Электронная платформа позволит оперативно и своевременно осуществлять доступ заинтересованных лиц и органов государственной власти (Министерства по налогам и сборам, Комитета по статистике) к требуемой информации, что в свою очередь позволит оптимизировать затраты времени самого респондента на получение свидетельства о регистрации ИП и постановку на налоговый учет.

Кроме того, на встрече обсуждалось создание электронно-цифровой база данных записей актов гражданского состояния и нотариальных действий. По словам Барциц, в Минюсте ведется работа по разработке концепции внедрения такого программного обеспечения, которое позволит повысить уровень эффективности работы указанных органов, а также повысить качество и улучшить удобства обслуживания граждан.

В новой системе, представляющей из себя единый электронный архив государственных нотариальных контор и органов ЗАГС, будет храниться информация обо всех нотариальных действиях, актах гражданского состояния всего населения страны.

Завершая встречу Александр Анкваб поручил министру ускорить процесс введения программ в работу заинтересованных органов и ведомств, отметив, что информационные технологии оказывают существенное влияние на развитие государства, расширяют возможности и способы соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, а достижение с их помощью более высокого уровня оказания услуг улучшают качество жизни людей.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 16 декабря 2020 20:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭКС-СОТРУДНИКИ МИНЭКОНОМИКИ: КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОРОЖИТ СВОИМ ИМЕНЕМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.