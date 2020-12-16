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Абхазия Информ

ЕЩЕ 95 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Новости Среда, 16 декабря 2020 21:21
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ЕЩЕ 95 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 421 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 95 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, у 98 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 23 пациента.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7504 человека. 100 летальных случаев. Выздоровели 5545 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 16 декабря 2020 21:30

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