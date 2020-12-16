ЕЩЕ 95 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 421 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 95 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, у 98 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.