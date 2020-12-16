АЛХАС КВИЦИНИА: СОБЛЮДАЙТЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ И ПРАВИЛА. УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, а также летальных случаев глава Администрации президента Алхас Квициниа обратился по Абхазскому ТВ к жителям республики с просьбой соблюдать правила, соответствующим эпидемиологической ситуации.
«Более 100 человек ушли из жизни, для малочисленного населения Абхазии это очень много. Считаю, что нам всем пора призадуматься по поводу ситуации, в которой мы сегодня находимся. Я думаю, что и силовые структуры в этой ситуации проявили слабость», - заявил Алхас Квициниа.
Некоторые послабления карантинных мер были допущены из-за сложного экономического положения людей. Однако такое послабление ограничительных мер привели к сложной эпидемиологической обстановке и росту числа заболевших.
Глава администрации президента обратился к гражданам страны с просьбой осознавать серьезное положение дел в непрекращающийся пандемии. Число пациентов в медучреждениях Абхазии с коронавирусной инфекцией не уменьшается, наоборот есть рост, есть умершие от осложнений, ощущается нехватка лекарств, врачей, медперсонала. Он с сожалением говорил о том, что в обществе все еще есть скептики, не верующие в существование серьезного вируса.
Алхас Квициниа попросил граждан проявить благоразумие и не проводить свадьбы, застолья, поминальные столы. По его мнению, те, кто организуют традиционные торжества, несут ответственность за здоровье не только своих близких, но и всех многочисленных приглашенных (соседей, родственников).
«Далеко не в абхазских традициях приводить сотрудников милиции и проводить демонтаж палаток для застолья. Не доводите до этого государственные структуры, убедительная просьба. Я считаю, что необходимо усилить контроль за всем этим», - сказал Квициниа.
Глава Администрации президента не исключает, что рост числа заболевших все же приведет к усилению карантинных мер в республике.
«Государство делает все возможное, но где не бывает ошибок и трудностей. Борьба с коронавирусной инфекцией проблематична не только в Абхазии, но и во всем мире», - подчеркнул Квициниа.
Он выразил огромную благодарность всем врачам, медсестрам, всем кто не покладая сил и здоровья несет круглосуточную вахту в больницах Абхазии.
Алхас Квициниа также поблагодарил всех, кто помогает властям в борьбе с ковидом, абхазскую диаспору в Москве и в Турции.
«Сегодня мы также должны помочь своим поведением нашим родным врачам! Они устали! Врачи тоже болеют! Мы должны это понимать, у нас нет других. Врачи тоже нуждаются в реабилитации после заболевания. Они не могут сразу приступить к работе. Им тоже нужна передышка. Это все надо понимать и признавать! Поэтому мы просим всех граждан, соблюдать эпидемиологические меры и правила. Уважайте себя и своих близких. Здоровья вам всем!», - заключил Алхас Квициниа в своем телеобращении.
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