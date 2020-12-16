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Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА: СОБЛЮДАЙТЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ И ПРАВИЛА. УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Новости Среда, 16 декабря 2020 22:21
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АЛХАС КВИЦИНИА: СОБЛЮДАЙТЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ И ПРАВИЛА. УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Сухум. 16 декабря 2020. Абхазия-Информ. В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, а также летальных случаев глава Администрации президента Алхас Квициниа обратился по Абхазскому ТВ к жителям республики с просьбой соблюдать правила, соответствующим эпидемиологической ситуации.

«Более 100 человек ушли из жизни, для малочисленного населения Абхазии это очень много. Считаю, что нам всем пора призадуматься по поводу ситуации, в которой  мы сегодня находимся.  Я думаю, что и силовые структуры в этой ситуации проявили слабость», - заявил Алхас Квициниа.

Некоторые послабления карантинных мер были допущены из-за сложного экономического положения людей. Однако такое послабление ограничительных мер привели к сложной эпидемиологической обстановке и росту числа заболевших.

Глава администрации президента обратился к гражданам страны с просьбой осознавать серьезное положение дел в непрекращающийся пандемии. Число пациентов в медучреждениях Абхазии с коронавирусной инфекцией не уменьшается, наоборот есть рост, есть умершие от осложнений, ощущается нехватка лекарств, врачей, медперсонала. Он с сожалением говорил о том, что в обществе все еще есть скептики, не верующие в существование серьезного вируса.

Алхас Квициниа попросил граждан проявить благоразумие  и  не проводить свадьбы, застолья, поминальные столы. По его мнению, те, кто организуют традиционные торжества, несут ответственность за здоровье не только своих близких, но и всех многочисленных приглашенных (соседей, родственников).

«Далеко не в абхазских традициях приводить сотрудников милиции и проводить демонтаж палаток для застолья. Не доводите до этого государственные структуры, убедительная просьба. Я считаю, что необходимо усилить контроль за всем этим», - сказал Квициниа.

Глава Администрации президента не исключает, что рост числа заболевших все же приведет к усилению карантинных мер в республике.

«Государство делает все возможное, но где не бывает ошибок и трудностей. Борьба с коронавирусной инфекцией проблематична не только в Абхазии, но и во  всем мире», - подчеркнул Квициниа.

Он выразил огромную благодарность всем врачам, медсестрам, всем кто не покладая сил и здоровья несет круглосуточную вахту в больницах Абхазии.

Алхас Квициниа также поблагодарил всех, кто помогает властям в борьбе с ковидом, абхазскую диаспору в Москве и в Турции.

«Сегодня мы также должны помочь своим поведением нашим родным врачам! Они устали! Врачи тоже болеют! Мы должны это понимать, у нас  нет других. Врачи тоже нуждаются в реабилитации после заболевания. Они не могут сразу приступить к работе. Им тоже нужна передышка. Это все надо понимать и признавать! Поэтому мы просим всех граждан, соблюдать эпидемиологические меры и правила. Уважайте себя и своих близких. Здоровья вам всем!», - заключил Алхас Квициниа  в своем телеобращении.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 16 декабря 2020 22:38

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