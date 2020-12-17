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Абхазия Информ

АДГУР ХАРАЗИЯ ВЗЯТ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Новости Четверг, 17 декабря 2020 20:08
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АДГУР ХАРАЗИЯ ВЗЯТ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Сухум. 17 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Адгура Харазия.

16 декабря 2020 года следственным отделом УВД по городу Сухум с согласия прокурора в Сухумский городской суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного в этот же день Адгура Харазия.

Адгур Харазия подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия, в связи с инцидентом, имевшим место 14 декабря 2020 года в г. Сухум по ул. Акиртава, в результате которого был ранен в ногу Алмас Шакрыл.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством суд рассматривает поступившее ходатайство в пределах, заявленных в нем требований и не вправе применять нормы, ухудшающие положение лица, в отношении которого испрашивается мера пресечения.

Постановление Сухумского городского суда от 16 декабря 2020 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Адгура Харазия может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики Абхазия в течение трех суток с момента вынесения.

Адгур Харазия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 17 декабря 2020 20:19

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