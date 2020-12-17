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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ АКТИВОВ АССОЦИАЦИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ И КОНГРЕССА РУССКИХ ОБЩИН АБХАЗИИ

Новости Четверг, 17 декабря 2020 20:41
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ АКТИВОВ АССОЦИАЦИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ И КОНГРЕССА РУССКИХ ОБЩИН АБХАЗИИ

Сухум. 17 декабря 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба и Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин приняли участие в собрании активов Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам и Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью вышеназванных организаций, направленных на обеспечение интересов этнических русских, проживающих в Абхазии,   и их участие в социальной, культурной и политической жизни республики. Было высказано мнение о необходимости более тесного взаимодействия Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам и Конгресса русских общин с руководством Абхазии и Посольством Российской Федерации.

Вице-президент Абхазии и глава диппредставительства России поддержали идею проведения регулярных встреч с организациями, представляющими интерес этнических русских.

По завершении собрания Бадра Гунба и Алексей Двинянин посетили фотовыставку, посвященную деятельности российского миротворческого контингента в Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 17 декабря 2020 20:42

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