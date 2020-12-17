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Абхазия Информ

ДТП В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 17 декабря 2020 20:44
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ДТП В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 17 декабря 2020. Абхазия-Информ. Следственной группой ОВД по Галскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РА в отношении Демерджи-оглы Альберта Вахтанговича 1991 г. р..

Около полудня 13 декабря в водоеме на расстоянии 4-х метров от проселочной дороги в с. Хиацха был обнаружен труп мужчины 1964 г.р. с характерными телесными повреждениями. При осмотре места происшествия изъяты обломки фары и указателя поворота от а/м «УАЗ», а так же частицы лако-красочного материала.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Галского ОВД установлено автотранспортное средство и совершивший наезд на пешехода владелец автомобиля - Демерджи-оглы Альберт Вахтангович 1991 г р.. Последний сдался правоохранительным органам.

ДТП имело место в 21.00 час. 12 декабря текущего года, когда Демерджи-оглы следуя на а/м УАЗ за г.н.з. М694УУ не справившись с рулевым управлением допустил наезд на пешехода, двигавшегося по правой стороне проселочной дороги. Покинув место происшествия, водитель УАЗа продолжил движение в направлении КПП «Ингур» и совершил вторичное ДТП. Не справившись с управлением автомобиля, съехал с проезжей части дороги, опрокинув машину в кювет и с места происшествия скрылся.

Демерджи-оглы задержан, последнему вменяется Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Орган предварительного расследования вышел в суд Галского района с ходатайством об избрании меры пресечения Демерджи-оглы в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 17 декабря 2020 20:55

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