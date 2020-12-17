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Абхазия Информ

500 ПАЧЕК СИГАРЕТ В ШУБЕ И СРЕДИ МАНДАРИНОВ

Новости Четверг, 17 декабря 2020 20:55
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500 ПАЧЕК СИГАРЕТ В ШУБЕ И СРЕДИ МАНДАРИНОВ

Сухум. 17 декабря 2020. Абхазия-Информ. На пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Абхазии в Россию, внимание таможенников привлекла гражданка, проходившая по «зеленому коридору». У инспекторов таможни вызвала подозрение ее объемная меховая шуба, под которой мог быть спрятан незаконный товар.

В ходе личного таможенного досмотра подозрения таможенников подтвердились. В шубе были сделаны специальные надрезы, где в образовавшихся  полостях находились плотно уложенные десятки пачки сигарет. Во внутренней и нижней частях шубы с  застежками на молнии между подкладкой и основанием были спрятаны 130 пачек сигарет. В рукавах шубы также были сделаны застежки на молнии, где были обнаружены еще по 10 пачек сигарет. Общее количество сигарет составило 153 пачки (3060 штук). В ходе опроса гражданка пояснила, что сигареты перемещала с целью продажи в России. Дизайнерское ноу-хау не помогло женщине избежать ответственности. Табачная продукция изъята. В отношении гражданки возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России. Сигаретному «модельеру» грозит крупный штраф.

В этот же день таможенники остановили еще одну женщину, идущую по «зеленому коридору» с большим дорожным чемоданом. В результате таможенного досмотра товаров, перемещаемых гражданкой, в чемодане среди мандаринов были обнаружены сигареты «RITSA», «VogueBLUE» в заводской упаковке, произведенные на территории Абхазии. Общее количество сигарет составило 410 пачек (8200 штук). Табачная продукция изъята. В отношении гражданки возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России.

Об этом сообщает сайт сочинской таможни.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 17 декабря 2020 20:56

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