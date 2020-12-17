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Абхазия Информ

ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ БРИГАДЫ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» БУДУТ ЗАРАЖЕНЫ КОВИДОМ, ПРЕДУСМОТРЕНА ИХ ЗАМЕНА

Новости Четверг, 17 декабря 2020 21:16
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ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ БРИГАДЫ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» БУДУТ ЗАРАЖЕНЫ КОВИДОМ, ПРЕДУСМОТРЕНА ИХ ЗАМЕНА

Сухум. 17 декабря 2020. Абхазия-Информ. Уход на карантин из-за ковида бригады Скорой помощи в Новом районе не отразилась на обслуживании горожан. Всего по городу Сухум работают три бригады, две в головном офисе и одна в Новом районе.

Главный врач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа уточнил в интервью АТ, что несмотря на оснащение всеми видами средств индивидуальной защиты у сотрудников бригады Скорой помощи в новом микрорайоне был подтвержден ковид.

Новорайонская бригада в составе 4 смены. Всего 6 человек. Однако работа станции неотложки продолжает работу диспетчерской службы бригадами.

«Из шести заболевших, есть кто госпитализирован, есть уже выздоровевшие. Состояние других стабилизировалось, им оказывается необходимая медпомощь. Слава богу те, за кого мы больше переживали, уже идут на поправку. Есть и такие, кто легко перенес вирус. Проблем нет. Даже в случае, если все бригады «скорой помощи» будут заражены ковидом, предусмотрена их замена», – сказал Аслан Джопуа корр АТ.

В самом начале пандемии были предусмотрены меры для замены работников неотложки. Группа медсестер, фельдшеров из поликлиник и больниц прошли инструктаж и подготовлены на всякий случай.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 17 декабря 2020 21:28

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