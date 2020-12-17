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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ РАБОТА НАЛАЖЕНА И ПРОХОДИТ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

Новости Четверг, 17 декабря 2020 21:28
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ РАБОТА НАЛАЖЕНА И ПРОХОДИТ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 17 декабря 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия посетил Гудаутский госпиталь, оказывающий помощь пациентам с Covid-19.

Он ознакомился с работой отделения лучевой диагностики, в частности проверил функционирование недавно отремонтированного компьютерного томографа, побывал в реанимационном отделении инфекционного блока и оценил условия оказания медицинской помощи пациентам, проходящим здесь лечение.

По словам сотрудников лаборатории лучевой диагностики, с момента ввода в эксплуатацию компьютерного томографа проведено более 600 исследований. В сутки обследование проходят более 30 человек.

Главу Минздрава проинформировали о том, что компьютерный томограф подключен к источнику бесперебойного питания и при отключении электричества сбоев в работе оборудования нет.

Тамаз Цахнакия проверил обеспеченность медучреждения лекарственными препаратами и необходимыми средствами защиты. По информации руководства госпиталя, все медикаменты, используемые в лечении пациентов, поступили в полном объеме. Дефицита нет.

На данный момент в инфекционном отделении проходят лечение 32 пациента с тяжелым течением заболевания. Медики сообщили о состоянии здоровья каждого больного, обратив особое внимание на помощь, которую в уходе за пациентами оказывают родственники, которые сами проходят здесь лечение.

Инфекционное отделение обеспечено централизованной подачей кислорода, при этом в запасе всегда более 50 баллонов с необходимыми медицинскими газами. 

Осмотрев в сопровождении лечащих врачей реанимационное отделение и пройдясь по зеленой зоне, Тамаз Цахнакия остался доволен организацией работы. Все стерильно, врачи соблюдают технику безопасности, ежедневно проходит дезинфекция помещений.

В Гудаутском ковидном госпитале нет проблем и с организацией питания пациентов в стационаре. Кухня оборудована всем необходимым, продукты доставляются вовремя, организовано трёхразовое питание. 

Тамаз Цахнакия поблагодарил медиков и персонал больницы за ежедневный труд, который в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, несомненно, важен и необходим. 

««Ситуация с коронавирусом в Абхазии остаётся напряжённой, но управляемой. В Гудаутском ковидном госпитале созданы все необходимые условия для оказания интенсивной помощи.  Качество оказания медицинской помощи и условия содержания пациентов в медучреждении на уровне. Впечатления хорошие, работа налажена и проходит в плановом режиме», – сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, подводя итоги рабочей поездки.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 17 декабря 2020 21:35

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