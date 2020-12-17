ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 98 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, у 98 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 17 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 421 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 63 лет. Мужчина был доставлен в медучреждение 5 ноября с двусторонней полисегментарной пневмонией, позже был установлен диагноз " новая коронавирусная инфекция" . Пациент получал все необходимое лечение, но несмотря на это скончался утром 17 декабря.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 59 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7602 человека. 101 летальный случай. Выздоровели 5655 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.