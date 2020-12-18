ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ДЕФИЦИТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОКОЛО 100 МЛН РУБЛЕЙ

В информации председателя Фонда прозвучало, что до конца декабря всем получателям средств Пенсионного фонда Абхазии будут начислены средства за ноябрь, а декабрьские начисления поступят пенсионерам и получателям иных социальных пособий в январе.

Сухум. 18 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария по вопросам начислений пенсий гражданам республики за два последних месяца 2020 года.

«На 1 января 2020 года переходящий остаток составил 49 042,3 тысяч рублей, на 1 декабря 2020 года доходы Фонда составили 853 222,6 тысяч рублей. Расходы на выплату пенсий, пособий и доплат на 1 декабря составили 901 527,9 тысяч рублей. Поступления страховых взносов за 11 месяцев по сравнению с 2019 годом на 31 809 тыс. руб. меньше. Общее количество получателей пенсий, пособий и доплат на 1 декабря составляет 47 085 человек, что на 4000 больше по сравнению с началом 2020 года. Увеличилась в течение года на более чем 2 000 человек получателей доплат к пенсии. В 2019 году их было 8 462 человека», – констатировал Денис Гулария.

По его словам, отставание от графика выплат связано со снижением экономической деятельности в стране, в связи с чем резко сократились поступления страховых взносов в Фонд.

«В период ограничительных мер Фонд израсходовал весь трансферт из Республиканского бюджета на 2020 год в сумме 137,305 млн рублей. Помимо этого, 30 млн рублей – дополнительный трансферт из республиканского бюджета. Потребность Фонда в средствах, необходимых для осуществления выплат пенсий, пособий и доплат за ноябрь и декабрь текущего года, составляет 140,051 млн рублей», – дополнил Гулария.

За ноябрь профинансировано 48 млн 866 тысяч рублей, остаток невыплаченных пенсий за ноябрь составляет 45 млн 191 тысяч рублей.

Прогнозируемый дефицит средств, по мнению руководства Фонда, к концу года составит около 100 млн рублей.

Завершая встречу, премьер-министр поручил наиболее эффективно проводить работу по взысканию долгов. В рамках взаимодействия с Министерством финансов усилить контроль за платежной дисциплиной плательщиков страховых взносов.