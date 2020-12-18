В АБХАЗИИ БУДЕТ СВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Сухум. 18 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Кабинете министров прошла встреча с рабочей группой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, возглавляемой заместителем гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Борисом Теребиленко, пребывшей в Абхазию в рамках договоренностей по вопросу строительства в республике сети цифрового вещания.

С абхазской стороны во встрече участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Кристиан Бжания, председатель Государственного комитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш.

На встрече, посвященной промежуточному докладу по совместному мониторингу состояния сети ТРПС Абхазии, сторонами была подчёркнута необходимость перехода на новую версию телевизионного вещания в Абхазии. Как отметил вице-премьер Сергей Пустовалов, эта задача лежит в основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, является одной из важнейших.

Специалисты из России поделились впечатлениями от осмотра объектов и оборудования в районах Абхазии, рассказали о своём опыте создания сетей цифрового вещания в России, отметив, что в Российской Федерации на реализацию этого проекта ушло 9 лет, за которые были построены 5040 объектов необходимой инфраструктуры.

По словам российских специалистов, в Абхазии от начала проектирования до полного перехода на цифровое вещание, может уйти порядка двух лет. Однако этот амбициозный проект не только обеспечит передачу населению пакета бесплатных программ, но и их высокое качество.

Участники совещания обсудили технические вопросы подготовки к этапу проектирования сети, составления перечня необходимого оборудования, подготовку специалистов по телекоммуникационному оборудованию, которые смогут обеспечить эксплуатацию сложной многофункциональной системы.