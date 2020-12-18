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Абхазия Информ

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ПРОВЕРЯЮТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДАЖИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Пятница, 18 декабря 2020 19:08
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Сухум. 18 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии приступили к плановому инспекционному осмотру торговых точек на всей территории республики на предмет безопасной продажи пиротехнической продукции.

Подобного рода проверки проводятся ежегодно в канун новогодних и рождественских праздников. Основная их цель – мониторинг качества  продаваемого пиротехнического товара, исключение контрафакта как основного источника потенциальных пожаров и серьезных травм  для покупателей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 18 декабря 2020 19:14

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