ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ПРОВЕРЯЮТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДАЖИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Новости Пятница, 18 декабря 2020 19:08
Сухум. 18 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии приступили к плановому инспекционному осмотру торговых точек на всей территории республики на предмет безопасной продажи пиротехнической продукции.
Подобного рода проверки проводятся ежегодно в канун новогодних и рождественских праздников. Основная их цель – мониторинг качества продаваемого пиротехнического товара, исключение контрафакта как основного источника потенциальных пожаров и серьезных травм для покупателей.
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