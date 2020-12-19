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Абхазия Информ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИСПРАВЕН

Новости Суббота, 19 декабря 2020 15:28
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИСПРАВЕН

Сухум. 19 декабря 2020. Абхазия-Информ. Информация о неисправности компьютерного томографа, установленного в Республиканской больнице, не соответствует действительности.

Оборудование в рабочем состоянии, но по указанию главного врача Аполлона Гургулия до окончательного исправления ситуации с энергоснабжением, аппарат функционировать не будет.

«Из-за частых перебоев электричества, пришлось временно отключить компьютерный томограф. Никаких неисправностей или поломок в самом оборудовании нет. Компьютерный томограф функционирует», – сообщил главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

По информации заведующего отделения рентгенографии Республиканской больницы Аслана Берзения, всему виной перепады напряжения и перебои с электричеством.

«Бесперебойный источник питания не справляется с частыми отключениями и высоким напряжением, и переходит в аварийный режим. Проблема во входящем токе. Специалисты занимаются этим вопросом. Прием граждан возобновится, как только будут урегулированы проблемы с перебоями электричества», – сообщил Аслан Берзения.

 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 19 декабря 2020 16:05

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