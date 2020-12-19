РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЗАВЕРШЕН

Сухум. 19 декабря 2020. Абхазия-Информ. Рабочие встречи главы государства проходили с 11 по 18 декабря в Москве. Программа визита включала совещания в Администрации президента и правительстве Российской Федерации, на которых обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина 12 ноября в Сочи.

Вопросы энергетики, ситуация на государственной границе, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Эти и другие вопросы президент Абхазии обсудил на встрече с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Проведен ряд встреч с главами федеральных министерств и ведомств.

С министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко Аслан Бжания обсуждал вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения. В частности, рассматривались вопросы оказания помощи Российской Федерацией Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от COVID-19 для граждан Абхазии. В ходе встречи обсуждались перспективы строительстве в Абхазии современного кардиологического центра. Также, в рамках Инвестпрограммы на 2021-2022 гг. подготовлено медико-техническое задание на строительство Республиканской детской больницы и согласовано с Минздравом России.

Перспективы открытия авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, вопросы реконструкции Сухумского международного аэропорта им. В.Г. Ардзинба, ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу обсуждались на встрече Аслана Бжания с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Во встрече приняли участие первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и другие руководители ведомства.

На встрече президента Абхазии с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым обсуждались перспективы создания предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства. Во встрече приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

В рамках рабочей поездки президент Абхазии встретился с министром финансов РФ. Аслан Бжания и Антон Силуанов обсудили вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия Абхазии и России. Во встрече с главой минфина России приняла участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Возможности применения российских технологий в налоговом администрировании Республики Абхазия обсудили на встрече Аслан Бжания и руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниил Егоров. Во встрече приняла участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Стороны выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

В ходе визита Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым.

Вопросам в сфере безопасности была посвящена и встреча президента Абхазии с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

Аслан Бжания также провел встречу с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.

В рамках рабочего визита также состоялась встреча президента Абхазии с активом Московской абхазской диаспоры.

Глава государства подробно рассказал о прошедших встречах в Администрации президента и Правительстве РФ.

Аслан Бжания поблагодарил Московскую абхазскую диаспору за помощь в период острой фазы пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней. Президент также коснулся темы энергетической проблемы и путях выхода из сложившейся в этой отрасли ситуации.

В Москве президент Абхазии дал интервью международному информационному телеканалу «Russia Today» (Россия Сегодня). Глава государства ответил на вопросы ведущего журналиста телеканала Романа Косарева, связанные с ситуацией по борьбе с коронавирусной инфекцией, абхазо-российскими отношениями, ситуацией на Южном Кавказе и др.

Интервью президента выйдет в эфир на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.