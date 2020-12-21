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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 21 декабря 2020 18:57
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ. В результате разрабатываемой оперативной информации сотрудниками УКОН МВД задержан житель Гудаутского района 1980 г.р. Кове Батал Львович.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН было проведено обследование жилища Батала Кове в с. Куланырхва, в результате чего в одном из ящиков шкафа, расположенного в спальной комнаты, обнаружен пакет с красными свертками.

В 39 заизолированных свертках содержалось расфасованное наркотическое средство «метадон», уже подготовленное к реализации. Аналогичное вещество сотрудниками милиции обнаружено в лесном массиве между селами Отхара и Блабырхуа Гудаутского района, которое гражданин Кове в виде тайных закладок ранее спрятал в укромных местах среди листвы. На растоянии нескольких метрах друг от друга изъято три заизолированных красной лентой свертка. Таким образом, общая масса изъятого наркотического средства «метадон» составила порядка 20 грамм, что является особо крупным размером.

Согласно материалам уголовного дела гражданин Кове вступил в преступный сговор с лицом, имя которого в интересах следствия пока не подлежит огласке, с целью организации незаконного оборота наркотического средства на территории РА, при этом сведениями о реализуемых «тайных закладках» обменивались посредством мобильного приложения с абонентом под псевдонимом «Таня».

Гражданину Кове предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также в сбыте наркотического средства в особо крупном размере. В отношении третьих лиц следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Мера пресечения в виде подписки о не выезде избрана в отношении жителя Очамчырского района Голава Анатолий Ахрович 1996 г.р. задержанного в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел Очамчырского района в с. Пакуаш. После доставки в РОВД для проведения процедуры личного досмотра, задержанный добровольно выдал имеющийся при себе фольгированный сверток с наркотическим веществом   каннабис т.е. «марихуана».

По факту незаконного хранения наркотического средства в отношении Анатолия Голава по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. Расследование проводит группа дознания Очамчырского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Понедельник, 21 декабря 2020 19:07

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