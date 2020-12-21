15 ТЫСЯЧ ЗАЩИТНЫХ МАСОК – В ПОДДЕРЖКУ ОРГАНИЗАТОРАМ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ. Более 15000 защитных масок подарили депутаты Сухумского городского Собрания Управлениям образования и культуры, департаменту по делам молодежи и спорта столичной администрации, а также работникам УВД.

«В это непростое время, когда всё еще свирепствует вирус и эпидемиологическая обстановка остается сложной, мы хотим помочь городским службам. В любые трудные времена мы всегда объединяемся и помогаем друг другу. Депутаты не хотят оставаться в стороне и решили передать маски работникам перечисленных организаций. Ведь именно они делают всё возможное, чтобы праздник все-таки состоялся.

На главной площади Свободы уже устанавливается главная Ёлка, будут работать ледовый каток, торговые точки, самым юным сухумцам будут демонстрировать на большом экране мультфильмы.

И все мероприятия должны проходить в условиях ограничений, в первую очередь – соблюдения дистанции и ношения защитных масок. Наша поддержка сотрудников милиции и организаторов праздника заключается в том, чтобы имелись средства индивидуальной защиты у всех. Тем самым мы сбережем себя, своих родных и близких, – сказал председатель Собрания Дмитрий Маршания.

Об этом сообщает редактор газеты «Акуа-Сухум» Мадона Квициния.