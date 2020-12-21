В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ РОЗЫГРЫШ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ. Федерация шахмат Абхазии, учитывая условия продолжающейся пандемии коронавируса, приложила максимум усилий для организации соревнования с соблюдением всех мер предосторожности. Во-первых, в финальную стадию турнира вышло ограниченное количество участников (18 человек) прошедших отборочные состязания. Во-вторых, многие партии игрались на открытом воздухе при хорошей погоде с соблюдением социальной дистанции в масочном режиме.

Состав нынешнего первенства получился наиболее сильный по сравнению с прошлыми чемпионатами. В нем участвовали шесть кандидатов в мастера, пять перворазрядников, четыре второразрядника и трое юных шахматистов 3-его разряда.

Как и следовало ожидать, чемпионат вызвал большой интерес среди сухумских любителей шахмат. Спорткомитет республики учредил ценные призы для победителей турнира. А представительство Россотрудничества в Абхазии выделило для отличившихся в соревновании лучшие произведения русских классиков.

В результате упорной 10-дневной борьбы 1-ое место и звание чемпиона Абхазии 2020 г. завоевал опытный кандидат в мастера Артем Табарян. В последнем туре его партия с президентом Федерации шахмат Константином Тужба, привлекшей всеобщее внимание, завершилась боевой ничьей. Это позволило К.Тужба разделить 2-3-е место с сильным шахматистом из Очамчыры Сергеем Миносяном.

Отрадное впечатление оставила игра юных шахматистов, завоевавших призы: Аскара Аджинджала, Даута Лазба и Сариды Лаквитава. А юные Баграт Киут и Диниил Халбад в ряде партий показали очень содержательную игру. Ниже своих возможностей провели турнир прошлогодний чемпион Абхазии Тристан Кварацхелия, Геннадий Кожухарь из Ткварчала, юные сухмчане Нестор Багателия и Богдан Турков.

В некоторых партиях грешил грубыми зевками «Легенда абхазских шахмат» – ветеран, доцент АГУ – Энвер Хазириши, которому тем не менее удалось завоевать 2-ой ветеранский приз, вслед за занявшим 1-ое место среди ветеранов сотрудником представительства Россотрудничества Борисом Накопия.

Подводя творческие и спортивные итоги завершившегося чемпионата Абхазии К.А.Тужба отметил , что некоторые из его участников не смогли выдержать до конца напряженной борьбы и заключительные партии играли ниже своих возможностей. Вместе с тем чемпионат явился свидетельством творческого роста , дал много интересных партий и изучение их поможет скорее устранить те недостатки, которые были допущены в ходе спортивной борьбы.

В заключении К.А.Тужба поблагодарил руководство Спорткомитета Абхазии, а также представительство Россотрудничества в Республике за активную поддержку в развитии шахмат.