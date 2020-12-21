ОЧАГ КОРОНАВИРУСА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Бригада сотрудников медицинского управления министерства с тест-пробами, вместе с министром по ЧС Львом Квициния экстренно выехала в Кодорское ущелье. По приезду было проведено тестирование, в результате которого у пятерых жителей села выявлен коронавирус.

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ. В минувшие выходные в МЧС поступил сигнал о возникновении очага коронавирусного заболевания в одном из сел Кодорского ущелья.

В общей сложности тест-пробы были взяты у 23 человек. Состояние заболевших медиками оценивается как средней тяжести. У одного из заболевших в течение 11 дней держалась высокая температура. Трое зараженных коронавирусом были доставлены спасателями в Сухум, двое остались на домашнем лечении и самоизолировались.

По словам сельчан, необходимыми медикаментами они в основном обеспечены. Ситуация с коронавирусом, в частности в Кодорском ущелье, находится на личном контроле у премьер-министра Александра Анкваб.