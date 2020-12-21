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Абхазия Информ

ОЧАГ КОРОНАВИРУСА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Новости Понедельник, 21 декабря 2020 19:32
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ОЧАГ КОРОНАВИРУСА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ.В минувшие выходные в МЧС поступил сигнал о возникновении очага коронавирусного заболевания в одном из сел Кодорского ущелья. 

Бригада сотрудников медицинского управления министерства с тест-пробами, вместе с министром по ЧС Львом Квициния экстренно выехала в Кодорское ущелье. По приезду было проведено тестирование, в результате    которого у  пятерых жителей села выявлен коронавирус.

В общей сложности тест-пробы были взяты у 23 человек.  Состояние заболевших  медиками оценивается как средней тяжести. У одного из заболевших в течение 11 дней держалась высокая температура. Трое зараженных коронавирусом были доставлены  спасателями в Сухум,  двое остались на домашнем лечении и самоизолировались.  

По словам сельчан, необходимыми медикаментами они в основном  обеспечены. Ситуация с коронавирусом, в частности в Кодорском ущелье, находится на личном контроле у премьер-министра Александра Анкваб.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 21 декабря 2020 20:18

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