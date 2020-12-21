МИНИСТРЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛАХ
Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия. На встрече обсуждался вопрос возможности возобновления работы учебных заведений, школ и детских садов, образовательный процесс которых был остановлен из-за ограничительных мер, введенных с целью сохранения здоровья населения республики во время пандемии COVID-19.
По информации министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, очередная вспышка инфекции началась в конце июля текущего года и усилилась в осенние месяцы.
«Тенденция развития инфекции напряженная, но контролируемая. И если к 12 января 2021 года ситуация останется стабильной, то можно будет обсудить вопрос о частичном возобновлении учебного процесса в республике», – отметил Тамаз Цахнакия.
По словам министра здравоохранения, принимать решения надо будет точечно, рассматривая каждое образовательное учреждение и каждый район в отдельности.
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