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Абхазия Информ

МИНИСТРЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛАХ

Новости Понедельник, 21 декабря 2020 20:26
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МИНИСТРЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛАХ

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия. На встрече обсуждался вопрос возможности возобновления работы учебных заведений, школ и детских садов, образовательный процесс которых был остановлен из-за ограничительных мер, введенных с целью сохранения здоровья населения республики во время пандемии COVID-19.

Инал Габлия отметил, что у детей и их родителей есть большое желание и готовность к возобновлению учебного процесса в школах, однако динамика развития заболевания играет в этом вопросе определяющую роль.

По информации министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, очередная вспышка инфекции началась в конце июля текущего года и усилилась в осенние месяцы.

«Тенденция развития инфекции напряженная, но контролируемая. И если к 12 января 2021 года ситуация останется стабильной, то можно будет обсудить вопрос о частичном возобновлении учебного процесса в республике», – отметил Тамаз Цахнакия.

По словам министра здравоохранения, принимать решения надо будет точечно, рассматривая каждое образовательное учреждение и каждый район в отдельности.

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