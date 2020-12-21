БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ НОВОГОДНИХ БАНКЕТОВ
Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ.Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О запрете на проведение банкетов по случаю Нового года и Рождества».
В целях защиты населения от распространения на территории города Сухум вируса COVID-19, запрещена в 2020 году и в январе 2021 года организация и проведение торжественных мероприятий в закрытых помещениях, а именно банкетов, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на замглавы Администрации Леона Кварчия.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.
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