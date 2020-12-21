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Абхазия Информ

РАБОТА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ-ЗА ДОЖДЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Новости Понедельник, 21 декабря 2020 21:25
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РАБОТА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ-ЗА ДОЖДЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ.С раннего утра одновременно начались работы по вскрытию дорожного покрытия на 16 перекрестках центральной части Сухума для подключения новых водопроводных труб к магистральным сетям.

«80 процентов работ, связанных со вскрытием дорожного покрытия, закончилось, уже идет подготовка для того, чтобы ставить крестовины к трубам и сделать пайку. Будем палатками закрывать эти места, чтобы дождь не помешал. В любом случае, делать будем до конца, останавливаться нельзя. Рабочие обеспечены и палатками, и плащами для того, чтобы могли совершить пайку», – отметил заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба.

По его словам, в данное время работы ведутся на самом проблемном участке – на всей протяженности улицы Гулиа, кроме ее пересечения с улицей Воронова. «Самый сложный участок – улица Гулиа из-за соседства с Центральным рынком. Проблема была перекрыть рынок, чтобы машины, троллейбусы, маршрутки, автобусы и торговцы не заезжали туда. Все, что дальше будем делать по Джонуа и Абазинской, намного проще», – сказал Руслан Авидзба.

Он отметил, что с ухудшением погоды темп работы немного спал, но основной объем подключений будет выполнен.

«Главное, чтобы ливня не было. Сложность связана с тем, что дождевая вода может заполнить траншеи, которые мы копаем, ее тяжело откачивать. Маленький дождь нам не мешает. В принципе, если погода позволит, будем работать всю ночь – фонари, прожекторы есть», – сказал замдиректора Департамента ЖКХ столицы.

На 12 перекрестках улицы Гулиа и 4-х перекрестках улицы Джонуа подключения будут выполнены.

«Оставшиеся 4 перекрестка – на Абазинской, на части Джонуа, и те, что ниже улицы Гулиа, можно выполнить без масштабного перекрытия магистрального дорожного движения», – пояснил Руслан Авидзба.

Он отметил, что подача питьевой воды по всему городу запланирована на 24 часа 21 декабря.

«Как и обещали, сегодня подадим воду, но нужно немного времени, чтобы резервуары, из которых мы выпустили всю воду, наполнились. За ночь вода дойдет до домовладений. Утром точно будет вода», – сказал Авидзба. 

21 декабря, в связи с завершающим этапом прокладки коммуникационных сетей, в Сухуме ограничено движение общественного и личного транспорта. Центральный рынок и близлежащие оптовые магазины не работают, остановлена подача воды во всем городе.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 21 декабря 2020 21:47

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