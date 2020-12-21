ТРИДЦАТЬ ТРИ ВОПРОСА К ПРЕЗИДЕНТУ

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ. РОО «Аидгылара» и общественная организация ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 годов «Абааш» в своём открытом письме обратились к президенту Абхазии Аслану Бжания с наболевшими вопросами, представляющими широкий общественный интерес.

Представители общественных организаций рассчитывают на исчерпывающие ответы от президента и надеются на конструктивный диалог с властью.