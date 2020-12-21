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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 8 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 21 декабря 2020 23:06
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 8 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у  443 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 92 из них.  

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 116 человек, у 92 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 28 пациентов  – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1958 года рождения,  с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" с осложнениями основного заболевания "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения". Женщина была доставлена в медучреждение 6 декабря, и получала необходимую медицинскую помощь в полном объеме, но несмотря на это скончался 20 декабря.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской - 24.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7871 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6003 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 21 декабря 2020 23:10

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