ЛЮДМИЛА СКОРИК: КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ

Людмила Скорик обратила внимание на ряд пунктов данного Распоряжения, которые в преддверии празднования Нового года необходимо выполнять в полном объеме.

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик направила предписания главам Администраций районов, в котором призывает обеспечить строгое исполнение Распоряжения Президента Абхазии «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID – 19».

«Необходимо организовать внеплановые проверки объектов общественного питания и детского досуга. В некоторых ресторанах уже нет мест, все забронировано к Новому году. Это неприемлемо!» – заявила Людмила Скорик.

По мнению главного государственного санитарного врача Абхазии, руководителей объектов необходимо оповестить об административной ответственности за нарушение Распоряжения в письменном виде.

«Если проверки выявят факты нарушений, то главы районов могут применить свой административный и установленный законодательством ресурс для предотвращения новых нарушений», – отметила Людмила Скорик.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.