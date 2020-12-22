СОТРУДНИКИ МВД ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ЗАКРЫЛИ 12 КРИПТОФЕРМ

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД выявили нелегально действующую майнинг-ферму в селе Багмаран Гулрыпшского района.

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Работа по выявлению и отключению майнинговых ферм продолжается. В ходе рейдовых мероприятий за прошедшую неделю обесточено и опломбировано 3783 устройства для добычи криптовалют, закрыты 12 криптоферм.

В удалении от жилого сектора размещался с виду заброшенный объект, функционирование которого можно было определить лишь по специфическому шуму работающих устройств и лаю сторожевых собак.

Охранники предприятия под различными предлогами пытались не запустить проверяющих на территорию частной собственности, тем самым препятствуя законным требованиям сотрудников милиции. За внушительным бетонным ограждением на территории объекта был установлен мощный трансформатор, а в специально оборудованном стеллажами строении сотрудники МВД обнаружили 420 устройств для извлечения криптовалют.

Все устройства отключены от энергосети, источники электропитания соответствующим образом опломбированы. По данному факту составлен акт проверки, а в отношении владельца так называемого «предприятия» оформлена подписка о неподключении устройств для майнинга криптовалют.

В ходе рейдовых мероприятий в Очамчырском районе сотрудники МВД обнаружили две криптофермы, расположенные в нежилых домах в частном секторе. Предприимчивые владельца так же оборудовали свои фермы отдельными трансформаторами, нелегально подключившись к энергосети. 60 и 150 действующих устройств по извлечению криптовалют обесточены.

Крупная ферма для майнинга закрыта в Очамчыре – в 9-м районе. Некапитальное строение владельцы криптофермы расположили в непосредственной близости с действующей районной подстанцией.

На огороженной территории, обустроенной видеонаблюдением и охраной, были размещены перевозные контейнеры, оборудованные специальной системой вентиляции. Подачу электроэнергии обеспечивали три мощных трансформатора, в ходе проверки обнаружили кабели, проложенные по земле от трансформаторных подстанций к контейнерам, в которых размещались устройства для майнинга криптовалют.

В общей сложности сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД на данном объекте обнаружено 1538 устройств по добыче криптовалют, которые отключены, а компоненты энергосети опечатаны.

Деятельность семи криптоферм остановлена в ходе рейдовых мероприятий по Гагрскому району.

В частности, при осмотре объектов на отведенных территориях двух частных предприятий по переработке щебня, сотрудниками МВД обнаружены установки для извлечения криптовалют, расположенные в отдельном строении и перевозных контейнерах. В общей сложности на данных объектах обесточено и опломбировано 590 устройств.

Три криптофермы выявлены и закрыты в п. Бзыбь и на Рицинском направлении. Сотрудники УЭБ и ПК опломбировали энергоносители, обеспечивающие работу 566 устройств по добыче криптовалют.

В п. Цандрипш опечатана нелегально действующая майнинг-ферма на 180 устройств. В том же поселке в ходе рейдовых мероприятий на заброшенной территории обнаружены контейнеры с майнинг-устройствами, запитанные от нелегально подключенного к высоковольтной линии трансформатора. Сотрудниками милиции общественной безопасности и Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району данный объект обесточен.

В Пицунде, на территории государственного предприятия – Пицундского хлебозавода госкомпании «Абхазхлеб», сотрудниками МВД обнаружена нелегально действующая майнинг-ферма на 319 устройств. Устройства для добычи криптовалют были размещены в неиспользуемом по прямому назначению деятельности предприятия помещении на ведомственной территории. Комнаты одного этажа служебного здания оборудованы стойками для размещения устройств и дополнительным вентиляционным оборудованием. Сектор электрообеспечения криптофермы сотрудниками МВД был отключен от общего энергоснабжения хлебозавода, опечатан, по данному факту составлены соответствующие акты.

Министерство внутренних дел продолжает мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют, а также осуществляет контроль за адресами, которые уже отключены от энергосети.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.