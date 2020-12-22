ЭНЕРГЕТИКИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником. В поздравлении говорится:
Уважаемые работники энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вашему профессионализму, осознанию значимости своей работы для нашего народа, самоотдаче удается сохранять одну из важнейших отраслей отечественной экономики. Сложно переоценить значение вашего труда в нынешнее время. Не зная выходных, круглые сутки вы делаете все возможное и невозможное, чтобы в домах наших граждан были свет и тепло. Огромное вам за это спасибо.
В день вашего профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, успехов! Мира и благополучия вашим семьям.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Последнее от Super User
- СОТРУДНИКИ МВД ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ЗАКРЫЛИ 12 КРИПТОФЕРМ
- ЛЮДМИЛА СКОРИК: КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 8 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК
- ТРИДЦАТЬ ТРИ ВОПРОСА К ПРЕЗИДЕНТУ
- РАБОТА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ-ЗА ДОЖДЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ