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Абхазия Информ

ЭНЕРГЕТИКИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Новости Вторник, 22 декабря 2020 13:43
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ЭНЕРГЕТИКИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником. В поздравлении говорится:

Уважаемые работники энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным  праздником. Благодаря вашему профессионализму, осознанию значимости своей работы для нашего народа, самоотдаче удается сохранять одну из важнейших отраслей отечественной экономики.  Сложно переоценить значение вашего  труда в нынешнее время.  Не зная выходных, круглые сутки вы делаете все возможное и невозможное, чтобы в домах наших граждан были свет и тепло. Огромное вам за это спасибо.

В день вашего профессионального  праздника желаю вам крепкого здоровья, успехов! Мира и благополучия вашим семьям.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 22 декабря 2020 13:44

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