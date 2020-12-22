ЭНЕРГЕТИКИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вашему профессионализму, осознанию значимости своей работы для нашего народа, самоотдаче удается сохранять одну из важнейших отраслей отечественной экономики. Сложно переоценить значение вашего труда в нынешнее время. Не зная выходных, круглые сутки вы делаете все возможное и невозможное, чтобы в домах наших граждан были свет и тепло. Огромное вам за это спасибо.

В день вашего профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, успехов! Мира и благополучия вашим семьям.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.