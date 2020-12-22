С абхазской стороны в поездке приняли участие глава Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, заместитель председателя СГБ Абхазии, начальник Пограничного отряда Рустам Латипов и другие руководители таможенного и пограничного ведомств.

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сегодня президент Аслан Бжания проинспектировал пункты пропуска на абхазо-российской границе. Глава государства ознакомился с тем, как осуществляется оформление грузов и пограничный контроль в сезон цитрусовых.

Российскую сторону представляли начальник Пограничного управления по Краснодарскому краю Сергей Махорин, и. о. начальника управления таможенной службы по Краснодарскому краю Вячеслав Китайский, официальный представитель Таможенной службы РФ в Абхазии Константин Козлов.

Главе государства доложили о пропускной способности на государственной границе. Эти вопросы обсуждались в ходе рабочей поездки Аслана Бжания в Российскую Федерацию с 9 по 19 декабря.

Главе государства доложили, что в результате принятых мер, максимальное время для прохождения досмотра одной большегрузной машины составляет не более четырех часов. В сутки из Абхазии в Россию экспортируют до 700 тонн цитрусовых. Всего на данный момент, по словам представителей таможни, вывезено порядка 35 тысяч тонн цитрусовых.

В целом, по данным ГТК, урожай цитрусовых нынешнего года в 3,5 раза превысил аналогичный период 2019 года. Пик ожидается в преддверии Нового года.

Президент призвал соблюдать все договорённости по обеспечению быстрого перехода государственной границы.

Далее, Аялану Бжания показали старый пешеходный мост, который в соответствии с достигнутыми договорённостями в Москве должен быть реконструирован.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.