АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сегодня президент Аслан Бжания проинспектировал пункты пропуска на абхазо-российской границе. Глава государства ознакомился с тем, как осуществляется оформление грузов и пограничный контроль в сезон цитрусовых.
С абхазской стороны в поездке приняли участие глава Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, заместитель председателя СГБ Абхазии, начальник Пограничного отряда Рустам Латипов и другие руководители таможенного и пограничного ведомств.
Российскую сторону представляли начальник Пограничного управления по Краснодарскому краю Сергей Махорин, и. о. начальника управления таможенной службы по Краснодарскому краю Вячеслав Китайский, официальный представитель Таможенной службы РФ в Абхазии Константин Козлов.
Главе государства доложили о пропускной способности на государственной границе. Эти вопросы обсуждались в ходе рабочей поездки Аслана Бжания в Российскую Федерацию с 9 по 19 декабря.
Главе государства доложили, что в результате принятых мер, максимальное время для прохождения досмотра одной большегрузной машины составляет не более четырех часов. В сутки из Абхазии в Россию экспортируют до 700 тонн цитрусовых. Всего на данный момент, по словам представителей таможни, вывезено порядка 35 тысяч тонн цитрусовых.
В целом, по данным ГТК, урожай цитрусовых нынешнего года в 3,5 раза превысил аналогичный период 2019 года. Пик ожидается в преддверии Нового года.
Президент призвал соблюдать все договорённости по обеспечению быстрого перехода государственной границы.
Далее, Аялану Бжания показали старый пешеходный мост, который в соответствии с достигнутыми договорённостями в Москве должен быть реконструирован.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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