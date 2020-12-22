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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

Новости Вторник, 22 декабря 2020 16:13
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сегодня президент Аслан Бжания проинспектировал пункты пропуска на абхазо-российской границе. Глава государства ознакомился  с тем, как осуществляется оформление грузов и пограничный контроль в сезон цитрусовых.

С абхазской стороны в поездке приняли участие глава Государственного таможенного комитета  Гурам Инапшба,  заместитель председателя СГБ Абхазии, начальник Пограничного отряда Рустам Латипов и другие руководители таможенного  и пограничного ведомств.

Российскую сторону представляли начальник Пограничного управления по Краснодарскому краю Сергей Махорин,  и. о. начальника управления таможенной службы по Краснодарскому краю Вячеслав Китайский,  официальный представитель Таможенной службы РФ в Абхазии Константин Козлов. 
Главе государства доложили о пропускной способности на государственной границе. Эти вопросы обсуждались в ходе рабочей поездки Аслана Бжания в Российскую Федерацию с 9 по 19 декабря.  

Главе государства доложили, что в результате принятых мер, максимальное время для прохождения досмотра одной большегрузной машины составляет не более четырех часов. В сутки из Абхазии в Россию экспортируют до 700 тонн цитрусовых. Всего на данный момент, по словам представителей таможни, вывезено порядка 35 тысяч тонн цитрусовых.

В целом, по данным ГТК, урожай цитрусовых нынешнего года в 3,5 раза превысил аналогичный период 2019 года. Пик ожидается в преддверии Нового года.   
Президент  призвал соблюдать все договорённости по обеспечению быстрого перехода государственной границы.

Далее, Аялану Бжания показали старый  пешеходный мост, который в соответствии с достигнутыми договорённостями в Москве должен быть реконструирован.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 22 декабря 2020 16:24

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