В ВЕРХНЕЙ ЯШТУХУА СГОРЕЛ ЖИЛОЙ ДОМ

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. В селе Верхняя Яштухуа Сухумского района загорелся жилой одноэтажный дом. Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного МЧС Абхазии в 13 часов 58 минут. К приезду пожарных пламя охватило весь дом. В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделение ПСО Сухума.

В результате пожара полностью выгорела кровля. Причины пожара устанавливаются.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.