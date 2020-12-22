В ВЕРХНЕЙ ЯШТУХУА СГОРЕЛ ЖИЛОЙ ДОМ
Новости Вторник, 22 декабря 2020 16:29
Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. В селе Верхняя Яштухуа Сухумского района загорелся жилой одноэтажный дом. Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного МЧС Абхазии в 13 часов 58 минут. К приезду пожарных пламя охватило весь дом. В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделение ПСО Сухума.
В результате пожара полностью выгорела кровля. Причины пожара устанавливаются.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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