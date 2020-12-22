В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩЕНА ЗАГОТОВКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ И ПИХТЫ

Распоряжение «О запрете заготовки елей и пихты для проведения новогодних праздников в 2020 году».

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал Распоряжение «О запрете заготовки елей и пихты для проведения новогодних праздников в 2020 году».

В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия

Запретить:

– на территории Абхазии заготовку едлей и пихты для проведения новогодних праздников;

– ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

Государственному управлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии, МВД предписано усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям применять меры, предусмотренные законодательством Абхазии.

Администрациям городов и районов рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные елки.