В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩЕНА ЗАГОТОВКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ И ПИХТЫ
Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал Распоряжение «О запрете заготовки елей и пихты для проведения новогодних праздников в 2020 году».
В Распоряжении говорится:
В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия
Запретить:
– на территории Абхазии заготовку едлей и пихты для проведения новогодних праздников;
– ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.
Государственному управлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии, МВД предписано усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям применять меры, предусмотренные законодательством Абхазии.
Администрациям городов и районов рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные елки.
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