УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Глава правительства Александр Анкваб подписал Постановление «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.»В соответствии с Положением о рыболовстве, сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов Республики Абхазия, утверждена плата за одну тонну для предприятий Абхазии:
барабули – 16 800 рублей;
мерланга – 9 520 рублей;
хамсы – 1 800 рублей;
шпрот (килька) – 1 050 рублей;
ставриды – 14 000 рублей;
амбалы-калкана – 16 800 рублей;
прочие (кефаль, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) – 16 800 рублей.
Российские рыбодобывающие предприятия могут ловить в акватории Абхазии только хамсу, за ту же плату, как и для абхазских предприятий.
Министерству сельского хозяйства обязано обеспечить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами и контроль за их зачислением в республиканский бюджет.