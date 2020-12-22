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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Новости Вторник, 22 декабря 2020 19:48
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УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Глава правительства Александр Анкваб подписал Постановление «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.»В соответствии с Положением о рыболовстве, сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов Республики Абхазия, утверждена плата за одну тонну для предприятий Абхазии:

барабули – 16 800 рублей;

мерланга – 9 520 рублей;

хамсы – 1 800 рублей;

шпрот (килька) – 1 050  рублей;

ставриды – 14 000 рублей;

амбалы-калкана – 16 800 рублей;

прочие (кефаль, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) – 16 800 рублей.

Российские рыбодобывающие предприятия могут ловить в акватории Абхазии только хамсу, за ту же плату, как и для абхазских предприятий.

Министерству сельского хозяйства  обязано обеспечить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами и контроль за их зачислением в республиканский бюджет.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 22 декабря 2020 20:09

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