УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Глава правительства Александр Анкваб подписал Постановление «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. » В соответствии с Положением о рыболовстве, сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов Республики Абхазия, утверждена плата за одну тонну для предприятий Абхазии: барабули – 16 800 рублей;