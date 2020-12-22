ЛЕОН КВАРЧИЯ ПРЕЗЕНТОВАЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТОЛИЦЫ

В конференции принимали участие главы российских городов, инвесторы. Конференция была организована Клубом руководителей муниципальной сферы – крупнейшим в России профессиональным объединением работников муниципального хозяйства и управления.

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия принял участие в конференции «Муниципальная экономика – развитие в условиях ограничений», которая прошла в городе Сочи.

В рамках конференции Леон Кварчия провел презентацию инвестиционного потенциала столицы Абхазии.

В ходе конференции было подписано соглашение о сотрудничестве по пилотному продвижению на Электронной платформе муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM инвестиционного потенциала и муниципальных инвестиционных проектов города Сухума.

Соглашение подписали Леон Кварчия и генеральный директор Группы компаний «Каргасок», владелец и оператор Электронной платформы Михаил Ошлаков. Владелец Электронной платформы муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM обязуется разместить информацию об инвестиционном потенциале Сухума и продвигать инвестиционные проекты в официальных каталогах всех деловых мероприятий инвестиционно-экономического блока, которые будут проводиться группой компаний «Каргасок» в формате Клуба руководителей муниципальной сферы, в том числе за рубежом, а также на интернет-ресурсах сотрудничества муниципальной сферы и оборонной промышленности России - CRGB.RU и официальных каталогах всех деловых мероприятий Программы «Оборонно-промышленный комплекс – городскому хозяйству».

Администрации города Сухума обязуется предоставить необходимую об инвестиционном потенциале информацию и конкретные инвестиционные проекты. Соглашение действует до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.