102 УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 547 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.