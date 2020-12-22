102 УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 547 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской – 23, в Гагрской ЦРБ – 42 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 60 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8011 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6173 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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