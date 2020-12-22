ПОКА ОДНИ НЕДОВОЛЬНЫ ОТСУТСТВИЕМ ВОДЫ, ДРУГИЕ РАБОТАЮТ В СЛОЖНЕЙШИХ УСЛОВИЯХ

«Несмотря на то, что в воскресенье вечером отключили воду, на следующий день даже к обеду в системе давление воды не спадало, что затрудняло работу подрядной организации. Шел дождь, он тоже не давал работать на оборудовании, которое делает врезки, сложно было паять трубы. Мы смотрели прогноз на Гисметео и других приложениях, но они оказались неточными. Погода нас подвела. Еще одна причина, по которой работы задерживаются: у нас нет схем расположений старых коммуникаций в городе. И на каждом перекрестке непредвиденные работы появляются. Коммуникации, к которым мы должны врезаться, такие старые, что разваливаются на глазах. Приходится дополнительные работы проводить», – сообщил начальник Управления капительного строительства республики Тимур Агрба.

По его словам, задача номер один – подать воду в город к вечеру вторника, 22 декабря.

«И если что-то мы не успеем, то до Нового года такие работы с отключениями уже не будем проводить. После праздников выберем день и оставшееся доделаем. Но действительно оказалось, что работы непростые», – сказал Агрба.

Как отметил начальник УКС, подрядная организация «Астория-Аквасервис» оснащена необходимой техникой и обладает квалифицированными специалистами для выполнения подобного рода работ, и может конкурировать с государственными организациями.

«Часто возникает вопрос, почему не сухумский «Водоканал» выполняет ремонтные работы, а «Астория-Аквасервис»? Перед тем, как подписать контракт с коммерческой порядной организацией, эта работа была предложена «Водоканалу» города Сухум. Изучив сметную документацию, объем предстоящих работ и стоимость, «Водоканал» отказался в связи с тем, что является еще и аварийной службой. У них ежедневно много непредвиденных работ возникает по городу, поэтому они не захотели рисковать, и одновременно выполнять еще и такие работы им сложно. Поэтому было принято решение подключить коммерческую подрядную организацию», – пояснил Тимур Агрба.

Подрядная организация «Астория-Аквасервис» задействовала около 70 рабочих и 30 единиц специальной техники.

По словам директора «Астория-Аквасервис» Саида Амичба, бригады работают на износ, не жалея себя, среди рабочих есть и заболевшие после бессонной ночи под дождем.

«До семи утра и ДРСУ города, и «Водоканал» работали вместе с нами. Были мобилизованы большие силы нашей компании. К сожалению, вода в системе не дала нам возможность завершить то, что планировали, где-то до трех часов ночи вода мешала нам работать. Надеюсь, если никаких эксцессов не произойдет, ближе к вечеру завершим работы на улице Гулиа», – отметил Саид Амичба.

Как уточнил замдиректора Департамента ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба, из запланированных 27 подсоединений удалось подключить 16.

«Это охватывает 9 перекрестков на улицах Джонуа и Абазинская. Остаются 11 перекрестков, ими займемся после новогодних праздников. Эти участки можно будет доработать без общего отключения воды в городе, потому что там ночью уже установили задвижки, и перекрестки можно будет секторами отключать. Огромнейшие извинения перед жителями нашего города, но одно без другого невозможно сделать: подключаем новые трубы, но для этого надо отключить воду, чтобы в старых трубах не было воды, и она не мешала работать. Но вода сходила очень медленно», – сказал Авидзба.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.