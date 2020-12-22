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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ РЫБЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Новости Вторник, 22 декабря 2020 22:41
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УТВЕРЖДЕН ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ РЫБЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Постановление «Об утверждении Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.»

В соответствии с Положением о рыболовстве, сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов Республики Абхазия и в целях сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2020 - 2021 гг.:

Виды рыб                                 прогноз       допустимый улов   рекомендуемый

Хамса                                       в тоннах

(черноморская и азовская)     120 000          45 000                    42 000

Ставрида                                   1000                150                         130

Барабуля                                    700                 100                           80

Шпрот (килька)                          100                  330                         330

Кефали

(лобан снигиль, остронос)       420                   95                            85

Мерланг                                     300                   60                           50

Катран                                         25                    4                             3

Камбала-калкан                         60                    8                             7

Скаты

(морская лиса и кот)                130                    20                           20

Луфарь                                       50                    30                           30

Смарида                                    250                   50                           45

Прочие

(темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки)

                                                   110                   30                           25

Всего                                      124 045            45877                     42805

(Прогноз запаса в путину 2020 - 2021 гг. основного промыслового вида - хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена особями размером от 7 до 10 см).

Правительство ограничило общее количество судов (ловцов), единовременно существляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. 30 единицами.

Запрещен в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением экспорта мороженой рыбы российскими рыбодобывающими предприятиями.

Государственному таможенному комитету Республики Абхазия поручено обеспечить контроль за выполнением Постановления.

Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия предписано провести распределение квот добычи водных биологических ресурсов в соответствии с рекомендуемыми объемами квот в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет по экологии.

 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 22 декабря 2020 22:51

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