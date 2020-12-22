УТВЕРЖДЕН ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ РЫБЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

В соответствии с Положением о рыболовстве, сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов Республики Абхазия и в целях сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Постановление «Об утверждении Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.»

Утвердить Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2020 - 2021 гг.:

Виды рыб прогноз допустимый улов рекомендуемый

Хамса в тоннах

(черноморская и азовская) 120 000 45 000 42 000

Ставрида 1000 150 130

Барабуля 700 100 80

Шпрот (килька) 100 330 330

Кефали

(лобан снигиль, остронос) 420 95 85

Мерланг 300 60 50

Катран 25 4 3

Камбала-калкан 60 8 7

Скаты

(морская лиса и кот) 130 20 20

Луфарь 50 30 30

Смарида 250 50 45

Прочие

(темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки)

110 30 25

Всего 124 045 45877 42805

(Прогноз запаса в путину 2020 - 2021 гг. основного промыслового вида - хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена особями размером от 7 до 10 см).

Правительство ограничило общее количество судов (ловцов), единовременно существляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. 30 единицами.

Запрещен в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением экспорта мороженой рыбы российскими рыбодобывающими предприятиями.

Государственному таможенному комитету Республики Абхазия поручено обеспечить контроль за выполнением Постановления.

Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия предписано провести распределение квот добычи водных биологических ресурсов в соответствии с рекомендуемыми объемами квот в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет по экологии.