УСЛОВИЯ ЛОВА РЫБЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ

1. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. выделить квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в следующем порядке:

В соответствии с Положением о рыболовстве, сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов Республики Абхазия, и в целях эффективного использования биологических ресурсов, а также охраны промысловых рыб у берегов Черного моря Республики Абхазия:

Сухум. 22 декабря 2020. Абхазия-Информ. Главой правительства Абхазии Александром Анкваб подписано Распоряжение «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.».

a) юридическим лицам, осуществляющим добычу (вылов) и переработку хамсы в рыбную муку и рыбий жир: ООО с ИИ «Хамса», СП ООО «Абхазморпром», ООО «БлэкСииФиш», ООО «Апсыдз Бат и Бек», СП ООО «Сухрыбкомбинат плюс», СП ООО «Сухрыбкомбинат», ООО «Сухрыбхоз» и СП ООО «Сухрыбхоз №1»с использованием 16 судов (ловцов);

б) российским рыбодобывающим предприятиям – в размере 2000 тонн, с использованием 4 судов (ловцов). В случае невнесения предоплаты за пользование водными биологическими ресурсами или неосвоения выделенной квоты российскими рыбодобывающими предприятиями до 01.02.2021 г. распределить объем квот между указанными в подпункте «а» пункта 1 настоящего Распоряжения юридическими лицами;

в) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Абхазия, осуществляющим вылов рыбы (хамса, ставрида) для обеспечения внутреннего рынка, с использованием 10 судов (ловцов).

2. Запретить в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением вывоза промысловой рыбы (мороженой) российскими рыбодобывающими предприятиями.

3. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами.

4. Государственному комитету Республики Абхазия по экологии в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.

a) создать штаб рыбной путины;

б) обеспечить контроль за общим количеством судов, принимающих участие в промысле;

в) запретить сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море, в случае обнаружения сброса рыбы в море в обязательном порядке направлять соответствующие материалы Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия;

г) запретить:

– осуществление лова рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно;

– мойку орудий лова, палубных и трюмных помещений ближе трех миль от береговой линии;

– осуществление лова рыбы, стоянку рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьевой зоне рек Псоу, Бзып, Мчышта, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга, Ингур;

д) довести до сведения всех рыбодобывающих предприятий и капитанов рыболовецких судов ограничения и географические координаты запретных районов;

e) обеспечить контроль за соблюдением нормативов действующих Правил рыболовства в бассейне Черного моря;

ж) за нарушение рыбоперерабатывающими предприятиями и рыболовецкими судами экологических норм в части охраны воздушной, почвенной и морской среды, Правил рыболовства и условий лицензирования приостанавливать действие лицензии с отстранением от промысла рыболовецких судов (капитана), допустивших нарушения.

5. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия предусмотреть в договоре о предоставлении права пользования водными биоресурсами, помимо прочего, лишение предприятия выделенной квоты за нарушение подпункта в) пункта 4 настоящего Распоряжения.

6. Рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия, не обеспечивающие надлежащей очистки жидких стоков и газообразных выбросов в атмосферу, лишаются права добычи и переработки рыбы до конца путины без возврата платы за биоресурсы.

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по экологии, Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.