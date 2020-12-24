ЖИТЕЛЮ СЕЛА АЖАРА ПОТРЕБОВАЛАСЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Сухум. 24 декабря 2020. Абхазия-Информ. Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в час ночи 24 декабря из высокогорного села Ажара. Требовалась медицинская помощь тяжело заболевшему жителю села.

В Кодорское ущелье была направлена оперативная группа медицинского управления МЧС республики, которая по прибытии обследовала больного, а затем транспортировала его в Агудзерский госпиталь.

Состояние больного на данный момент стабильное.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.