СТОЛИЧНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА СВОЙ СЧЕТ ПОДКЛЮЧИТ ДОМА ПО УЛИЦЕ ГУЛИА К НОВОМУ ВОДОПРОВОДУ

Сухум. 24 декабря 2020. Абхазия-Информ. Первый этап ремонтных работ по подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям завершен 22 декабря. На всей протяженности улицы Гулиа от Сахарова до Агумава все частные дома будут подключены к центральному водопроводу за счет Администрации Сухума. Об этом рассказал замдиректора столичного Департамента ЖКХ Руслан Авидзба.

«В старые времена было так, что государство подключало многоэтажные дома и муниципальные учреждения, а частники сами должны были этим заниматься, но мы на это не идем. Администрация Сухума взяла на себя подключение всех потребителей на улице Гулиа», – отметил Авидзба.

По его словам, городская служба РСУ и одна бригада подрядной организации «Астория-аквасервис» уже приступили к работам на улице Гулиа со стороны улицы Сахарова.

«Перед тем, как начались работы по подключению к магистральным сетям, инженеры администрации и представитель подрядчика обошли все домовладения, и сказали, что будет переподключение воды к новой трубе, чтобы они подготовились. И многие уже закупили материал, и мы помогаем им подключиться. Кто-то уже сам подключается, наняв сантехников, не дожидаясь нас. Кто не подготовился, мы будем сами их подключать, за свой счет, закупили материал. Процентов 40, думаю, подключатся сами, а остальным мы будем делать. В течение всей этой недели будут вестись работы», – уточнил Руслан Авидзба.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.