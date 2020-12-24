 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТОЛИЧНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА СВОЙ СЧЕТ ПОДКЛЮЧИТ ДОМА ПО УЛИЦЕ ГУЛИА К НОВОМУ ВОДОПРОВОДУ

Новости Четверг, 24 декабря 2020 15:53
Оцените материал
(0 голосов)
СТОЛИЧНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА СВОЙ СЧЕТ ПОДКЛЮЧИТ ДОМА ПО УЛИЦЕ ГУЛИА К НОВОМУ ВОДОПРОВОДУ

Сухум. 24 декабря 2020. Абхазия-Информ. Первый этап ремонтных работ по подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям завершен 22 декабря. На всей протяженности улицы Гулиа от Сахарова до Агумава все частные дома будут подключены к центральному водопроводу за счет Администрации Сухума. Об этом рассказал замдиректора столичного Департамента ЖКХ Руслан Авидзба.

«В старые времена было так, что государство подключало многоэтажные дома и муниципальные учреждения, а частники сами должны были этим заниматься, но мы на это не идем. Администрация Сухума взяла на себя подключение всех потребителей на улице Гулиа», – отметил Авидзба.

По его словам, городская служба РСУ и одна бригада подрядной организации «Астория-аквасервис» уже приступили к работам на улице Гулиа со стороны улицы Сахарова.

«Перед тем, как начались работы по подключению к магистральным сетям,  инженеры администрации и представитель подрядчика обошли все домовладения, и сказали, что будет переподключение воды к новой трубе, чтобы они подготовились. И многие уже закупили материал, и мы помогаем им подключиться. Кто-то уже сам подключается, наняв сантехников, не дожидаясь нас. Кто не подготовился, мы будем сами их подключать, за свой счет, закупили материал. Процентов 40, думаю, подключатся сами, а остальным мы будем делать. В течение всей этой недели будут вестись работы», – уточнил Руслан Авидзба.  

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 111 раз Последнее изменение Четверг, 24 декабря 2020 15:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖИТЕЛЮ СЕЛА АЖАРА ПОТРЕБОВАЛАСЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 8236 ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.