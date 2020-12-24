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Абхазия Информ

8236 ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 24 декабря 2020 21:26
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8236 ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 24 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 560 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 101 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Ткуарчалской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ - 47 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 24 декабря скончался мужчина 77 лет, в Ткуарчалской больнице 23 декабря умерла пациентка 1968 года рождения, в г.Гал 22 декабря скончался мужчина 1924 года рождения. У всех троих была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 44 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8236 человек.105 летальных случаев. Выздоровели 6508 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 115 раз Последнее изменение Четверг, 24 декабря 2020 21:32

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